VIDEO | Regardez Frank Mir manger un burger de 20 000 calories

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Frank Mir, a visité le célèbre Heart Attack Grill à Las Vegas et a été mis au défi de manger un hamburger de 20 000 calories.

L’ancien hors concours de l’UFC et du Bellator est originaire de Las Vegas et le Heart Attack Grill de Freemont Street est un restaurant de renommée mondiale connu pour ses repas gigantesques. Avant d’entrer dans le restaurant, vous pouvez vous tenir sur une balance devant la porte et si vous pesez plus de 350 livres, vous pouvez manger gratuitement.

Mir a été mis au défi de manger un hamburger de 20 000 calories (il pesait officiellement 19 964 calories). Il comprenait huit galettes, 16 tranches de fromage, 40 morceaux de bacon, deux tomates, un oignon et un petit pain. C’est l’un des plus grands hamburgers que vous verrez jamais, mais Mir était prêt à relever le défi.

Jetez un œil à la vidéo de Mir essayant de manger le burger, via MMA Videos.

Mir (19-13) est actuellement membre de la division des poids lourds de Bellator et sort d’une victoire décisive sur Roy Nelson qui a cassé un dérapage perdant de quatre combats. Depuis sa signature avec Bellator en 2018, Mir n’a que 1-2 avec des défaites face à Fedor Emelianenko et Javy Ayala et la victoire de la décision sur Nelson. Mir ne s’est pas battu entre 2016 et 2018 en raison d’un test de dépistage positif et d’une suspension ultérieure.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Mir n’est plus le même combattant qu’il l’était autrefois, alors qu’il était à son apogée le champion des poids lourds de l’UFC. Mais il a prouvé avec la victoire sur Nelson qu’il pouvait toujours lever la main. Cela étant dit, rien ne garantit qu’il se battra à nouveau compte tenu de son âge. Peut-être que sortir avec la victoire sur Nelson est la bonne façon de mettre fin à sa carrière potentielle au Temple de la renommée de l’UFC, mais il voudra peut-être reprendre un autre combat avec Bellator à un moment donné.

Pensez-vous que Frank Mir se battra à nouveau pour Bellator et contre qui pensez-vous que son prochain combat devrait être?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.