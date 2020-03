VIDEO | Regardez Jon Jones démanteler ‘Shogun’ pour remporter le titre

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, est incontestablement l’un des détenteurs de titres les plus dominants de l’histoire de la promotion. Son incroyable règne a commencé en 2011, quand il a matraqué la légende brésilienne Mauricio «Shogun» Rua à une victoire au troisième tour de TKO.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager à travers la planète, l’UFC a publié des images de cette victoire emblématique de Jones dans ses archives. Voir ci-dessous:

Jon Jones a gagné son tir sur Shogun en battant Ryan Bader – maintenant un champion des Bellators en deux divisions – dans un combat n ° 1.

Après avoir battu Shogun pour remporter le titre, il a poursuivi une séquence légendaire, remportant des victoires sur une longue liste d’anciens champions et prétendants dangereux à Quinton “Rampage” Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira et Daniel Cormier. Alors qu’il a ensuite été dépouillé du titre en raison d’un problème de dépistage de drogues, il a ensuite récupéré la ceinture avec une deuxième victoire sur Alexander Gustafsson. Depuis lors, il a défendu la ceinture à trois reprises, remportant des victoires décisives sur les concurrents d’une toute nouvelle génération à Anthony Smith, Thiago Santos et Dominick Reyes.

Alors que Jones a maintenu sa mainmise sur le titre des poids lourds légers de l’UFC, ses victoires sur Santos et Reyes ont été assez controversées, de nombreux fans pensant que ses adversaires méritaient la tête des juges – et la ceinture – dans la nuit.

À ce stade, il n’est pas clair qui Jon Jones combattra ensuite – en particulier dans l’incertitude causée par le coronavirus, mais le concurrent polonais Jan Blachowicz semble être le favori pour le prochain coup de titre. Jones pourrait également être réservé pour un match revanche immédiat contre Reyes.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant comme toujours de voir si Jones peut continuer la domination du championnat qui a commencé en 2011 quand il a frappé Shogun pour remporter la ceinture.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.