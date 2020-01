Vidéo: Regardez la mêlée complète de Cowboy Cerrone lors de la journée des médias de l’UFC 246

Avant que Donald Cerrone affronte Conor McGregor dans l’événement principal de l’UFC 246 ce samedi soir (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada, “Cowboy” – ainsi que le reste des participants pour la prochaine carte – ont dû aligner questions des journalistes lors de la journée traditionnelle des médias.

En tant que vedette, cependant, Cerrone a tenu sa cour avec une mêlée solo où il a parlé de toutes les choses «notoires», de sa formation, ainsi que du respect que les deux hommes se sont montré lors de la récente conférence de presse d’avant-combat (voir à nouveau ici) .

Perdant deux matchs de suite, Donald cherche à se remettre sur la bonne voie en éliminant le plus grand nom des arts martiaux mixtes (MMA) aujourd’hui. Et même s’il n’a pas de tir au titre à espérer avec une victoire, c’est toujours une énorme plume dans sa casquette et un excellent moyen de commencer son nouveau contrat de six combats avec la promotion.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’intégralité de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.