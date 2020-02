Vidéo: Regardez la victoire de Conor McGregor en 40 secondes sur Donald Cerrone à l’UFC 246

Cela n’a duré que 40 secondes, mais l’arrivée rapide de Donald Cerrone par Conor McGregor se fait encore sentir.

Au cas où vous l’auriez manqué, des images complètes du combat de retour de McGregor à l’UFC 246 ont été publiées sur Instagram d’ESPN SportsCenter mercredi, laissant les fans libres de scruter chaque instant du bref concours.

Par la suite, tout le monde avait une opinion sur le combat, y compris le spécialiste ESPN Stephen A. Smith (au grand dam de certains des athlètes et personnalités les plus vocaux du MMA), certains louant le retour de McGregor pour se former et d’autres critiquant Cerrone pour ce qu’ils pensaient être une performance terne dans le plus grand combat de sa carrière.

Regardez le clip ci-dessus et jugez par vous-même.