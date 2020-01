Vidéo: Regardez les meilleures finitions des meilleurs de l’UFC 246

Certains des meilleurs combattants du monde seront exposés en fin de soirée (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que la promotion semble commencer la nouvelle année avec un coup absolu.

Ouvrir la voie est un affrontement principal entre le retour de Conor McGregor et la légende de l’UFC Donald Cerrone. Le combat sera disputé à 170 livres et servira de premier voyage de McGregor à l’Octogone depuis une perte de soumission à Khabib Nurmagomedov en 2018. Les deux hommes ont la capacité de terminer l’autre, ce devrait donc être un enfer d’un événement principal.

Les anciens champions de l’UFC, Anthony Pettis et Holly Holm, s’ajouteront tous deux à des défaites décevantes en 2019. Les deux anciens combattants ont vraiment besoin d’une victoire pour commencer la nouvelle année alors qu’ils tentent de se frayer un chemin vers le titre.

Pour rappeler à quel point ces combattants principaux peuvent être dangereux, l’UFC a publié certaines des meilleures finitions que les combattants de l’UFC 246 ont à offrir (illustrées dans le lecteur vidéo ci-dessus). Que ce soit le coup de grâce de Holm sur Bethe Correia, le coup d’un coup de poing de Pettis à Stephen “Wonderboy” Thompson, l’arrêt de frappe incessant de Cerrone sur Jim Miller, ou la victoire historique de McGregor sur Eddie Alvarez à l’UFC 205, les finitions des rouleaux les plus marquants sont interminable.

Seul le temps dira quels combattants peuvent ajouter à cette folie à l’UFC 246 et commencer 2020 avec une déclaration.

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.