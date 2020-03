Vidéo: Regardez McGregor regarder Khabib et Mayweather dans la plupart des affrontements emblématiques

Pendant ces moments difficiles, les fans de combat recherchent tout pour satisfaire leur appétit de combat. Regarder de vieilles images sur UFC Fight Pass et ESPN ne suffit pas toujours.

Heureusement, nous sommes capables de voyager dans le temps et de jeter un coup d’œil à certaines des meilleures stars de la scène sur scène de Conor McGregor. En tant que plus grande star du MMA aujourd’hui, ainsi que l’une des figures sportives les plus populaires au monde, les bouffonneries de McGregor sont devenues légendaires, que vous les appréciez ou non.

Alors que les affrontements les plus mémorables de McGregor se sont produits contre des rivaux tels que Khabib Nurmagomedov, Nate Diaz, Jose Aldo et même Floyd Mayweather Jr., «Notorious» a produit des regards fixes amusants avec à peu près tout le monde.

Les bonnes personnes de Mac Life ont eu la gentillesse de compiler tous les meilleurs affrontements de McGregor. Certains sont meilleurs que d’autres, mais ils peuvent tous être vus dans le lecteur vidéo ci-dessus.

Quant à McGregor, l’ancien champion de l’UFC essaie de retourner dans la cage dès que possible et de construire son récent TKO de 40 secondes sur Donald Cerrone à l’UFC 246. Mais avec la pandémie de COVID-19 en cours qui envahit le monde, «Notorious» a été contraint de s’entraîner dans son sous-sol et de distribuer de l’argent liquide dur, pas des poings, pour satisfaire le peuple irlandais.

Que dites-vous, Maniacs? Laquelle est votre star de McGregor préférée?

Faites le nous savoir!