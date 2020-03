Vidéo: Regardez Ronda Rousey remporter ses débuts professionnels en MMA il y a neuf ans aujourd’hui

Ronda Rousey est peut-être actuellement en train de repousser la propagation du coronavirus et le manque subséquent de fournitures, mais l’ancienne championne des poids coq de l’UFC a commencé son combat à l’intérieur de la cage.

En fait, la carrière professionnelle de Rousey en MMA a commencé ce jour (27 mars) il y a exactement neuf ans. Il a eu lieu sous la bannière King of the Cage en 2011 depuis l’intérieur du Braemar Country Club à Tarzana, en Californie. Rousey a été affronté contre le vétéran du MMA Ediane Gomes, qui a apporté une fiche de 6-1 dans le combat et n’a perdu que face à la championne de l’UFC, Amanda Nunes.

À la manière typique de Rousey, elle a pu rapidement mettre la main sur Gomes au sol et la préparer pour sa finition de brassard brevetée. Il n’a fallu que 25 secondes à Rousey pour y parvenir et était une indication claire de la domination à venir. L’ensemble du combat peut être vu ci-dessous:

Rousey gagnerait son deuxième combat professionnel contre Charmaine Tweet avant de faire ses débuts avec Strikeforce en août 2011. Il n’a fallu à Rowdy que quatre combats dans Strikeforce pour réclamer le titre de poids coq des femmes à Miesha Tate, le défendre une fois de plus Sarah Kaufman, et forcer la main de l’UFC à créer une division poids coq féminin pour elle en 2013.

Avec l’UFC, Rousey a été en mesure de compiler une fiche de 6-2 avec six défenses de titre consécutives, cinq arrivées au premier tour (dont trois en moins de 35 secondes) et un talent indéniable pour les adversaires dominants qui l’ont solidifiée comme l’un des très meilleurs combattants de son temps. Sans parler du fait que Rousey a ouvert la voie au MMA féminin et à l’adoption de classes de poids féminines à l’UFC. Sans elle, rien de tout cela n’aurait été possible.

Rousey finirait par s’éloigner de l’UFC après avoir subi des pertes consécutives par KO contre Holly Holm et Amanda Nunes de 2015 à 2016.