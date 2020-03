VIDEO | Renato Moicano et Damir Hadzovic ont un échange bizarre après le combat

Renato Moicano est revenu dans la division des poids légers lors de l’événement de l’UFC Brasilia de ce soir pour un combat avec Damir Hadzovic.

Moicano (14-3-1 MMA) avait pris la décision de prendre du poids après avoir subi des pertes consécutives de TKO face à Jose Aldo et Chan Sung Jung au poids plume.

L’inclinaison légère de ce soir n’a pas duré longtemps, car Renato Moicano a réussi à enfermer une soumission d’étranglement nu à seulement 44 secondes dans le premier tour, ce qui a forcé Damir Hadzovic à taper.

Cependant, immédiatement après l’arrêt du combat, Moicano et Hadzovic semblaient vouloir continuer à se battre. Les deux se criaient des mots et ont été forcés d’être séparés par la sécurité.

Une fois que les choses se sont calmées, Renato Moicano et Damir Hadzovic se sont engagés dans ce qui ne peut être décrit que comme l’un des échanges d’après-combat les plus bizarres de l’histoire de l’UFC.

Moicano: “Je voulais me battre plus.”

Hadzovic: “Alors tu n’aurais pas dû me soumettre.” @ Moicanoufc et @DamirHadzo se réconcilient avec des plaisanteries ludiques après #UFCBrasilia pic.twitter.com/NyXeXcHxDv

Malgré une impressionnante victoire au premier tour lors de l’événement de l’UFC Brasilia ce soir, Moicano n’écarte pas un éventuel retour au poids plume. Le Brésilien se penchera sur ses options avant de décider de sa prochaine étape.

