Video : Résumé du combat McGregor – Cerrone | UFC 246

Conor McGregor est revenu à l’action et l’a fait avec un KO spectaculaire sur Donald Cerrone dans le combat des étoiles de la UFC 246.

C’était 469 jours d’attente et seulement 40 secondes d’action. Conor McGregor voulait régler son combat contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone rapidement et il l’a fait. Il a cherché le knockout dès la première seconde, en allant chercher la course et son adversaire ne pouvait pas faire grand chose. Le Notorious est de retour dans une version améliorée. Il est sorti de la cage et il est redevenu un tueur dans la cage. “Je suis le premier combattant à remporter une victoire KO poids plume, poids plume, poids welter. Je suis très heureux et fier. Je suis une putain de légende dans ce jeu”, crachait-il avec excitation après sa victoire, mais il n’y avait pas d’erreurs du passé. Après avoir assommé son adversaire, il s’est intéressé à lui et a fini par embrasser la mère de l’Américain. Toujours sur la toile, il ne voulait pas parler de l’avenir, mais lors de la partie précédente, il avait prévenu : ” Si je gagne, je pourrais peut-être me battre à nouveau le 7 mars (UFC 248) “, a-t-il dit. Il n’a pris aucun coup ce samedi, mais l’option est réelle, même si nous devrons attendre.

McGregor a été jeté dans la mêlée par son adversaire. Il a jeté une droite à gauche que Cerrone a esquivée. La fortune s’est également alliée à l’Irlandais, car ce faisant, le Cowboy a rencontré sa cuisse. Ce n’était pas un coup de poing, mais juste assez pour l’assommer. Il a fini le travail avec son épaule. Deux coups et un saignement de nez pour l’Américain. “J’ai essayé de varier les plans pour surprendre”, a révélé The Notorious à la fin. Il a réussi. Avec cette action, l’ancien champion de la UFC a laissé son adversaire touché et l’a terminé avec une œuvre d’art.

Saludos desde Ecuador buena pelea de 40segundo pic.twitter.com/bNfFDBAVSK — PalQuin (@PalQuin17) January 19, 2020

L’Irlandais a créé l’ouverture parfaite pour qu’un coup de pied frappe directement le menton de Cerrone. Le Cowboy est revenu et a frappé la cage. Il était complet et la fin était prévisible. McGregor s’est jeté avec tout son arsenal. D’abord pour envoyer son adversaire au sol et ensuite pour faire arrêter l’arbitre. Il est de retour, choqué après 469, mais il ne voulait pas faire de délais. Quand on l’a interrogé sur son prochain combat… il a parlé de son whisky. Il sait qu’une telle inactivité nécessite un processus d’adaptation et il ne veut pas le précipiter. Le Notorious est de retour.

L’octogone démarre son premier événement numéroté de 2020 avec le très attendu UFC 246 mené par le retour de Conor McGregor contre le charismatique Donald Cerrone en poids welter au T-Mobile Arena de Las Vegas.

L’ancienne championne des poids bantam Holly Holm affrontera l’ancienne concurrente de division Raquel Pennington, qui portera les couleurs du Mexique.

La Mexicaine Alexa Grasso devait affronter l’ancienne combattante poids plume Claudia Gadelha, mais elle a échoué sur la balance, pesant 5,5 livres de plus que la limite de la division pour les combats sans titre et le match a été annulé.

Sabina Mazo contre JJ Aldrich

La Mazo colombienne a marqué sa deuxième victoire consécutive en battant Aldrich par une décision de 29-28 avec un carton partagé. Mazo a enchaîné les meilleurs coups et a fortement puni le visage de sa rivale pour remporter la victoire.

Aleksa Camur contre Justin Ledet

Ledet pourrait être sur le point de quitter la UFC après avoir perdu pour la troisième fois de suite et avoir stagné à 9-3, contre Camur qui a prolongé sa série d’invincibilité à 6-0 après avoir reçu des cartes favorables 29-28, 30-27 et 30-27.

Tim Elliott contre Askar Askarov

Askarov a pris la victoire par décision unanime avec les cartes 29-28 et deux 30-27, cependant, le combat a semblé être plus serré que les juges l’avaient indiqué, avec Elliott marquant des knockdowns au deuxième tour et punissant le Russe, qui a terminé le combat avec moins de punition au visage.

André Fili vs Sodiq Yusuff

Yussuf et Fili ont eu une guerre de trois rounds qui a fini par favoriser le Nigérian, qui a pris des cartes identiques 29-28. Yussuf a amélioré sa fiche à 11-1 et a marqué sa sixième victoire consécutive, pour Fili – qui a survécu à un kimura – cette défaite lui laisse 20-7 et arrête une série de deux victoires consécutives.

Roxanne Modafferi vs Maycee Barber

Modafferi s’est retrouvé avec l’invaincu de Barber, qui s’est retrouvé avec une impressionnante coupure au front et une apparente blessure au genou. Le vétéran Moddaferi a pris deux cartes 30-27 et une 30-26 pour établir un record de 24-16 alors que Barber était bloqué à 8-1.

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira

Ferreira (17-2) a ensuite remporté six matchs consécutifs en mettant l’ancien champion Pettis à l’épreuve en deux manches, ce qui lui a valu une troisième défaite lors de ses quatre derniers combats.

Brian Kelleher contre Ode’ Osbourne

Osbourne a pris un mauvais départ dans sa carrière à la UFC après avoir perdu en une seule ronde avec un étranglement du revers devant Kelleher, qui venait de subir deux défaites consécutives, pour rester à 8-3 après avoir gagné quatre combats consécutifs.