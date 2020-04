Vidéo: Revivez le temps que Conor McGregor a parcouru huit heures pour un KO de 4 secondes

Que vous vous souciez de l’homme ou non, on ne peut nier que l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor a eu l’une des carrières les plus illustres et les plus légendaires de l’histoire des arts martiaux mixtes (MMA).

En quelques années à peine, la superstar irlandaise est passée des combats contre l’UFC sur Fuel TV 9 à des combats de titres PPV record et à des millions de dollars de gains. Sans parler d’un match de boxe étrangement divertissant avec le grand Floyd Mayweather Jr.

Inutile de dire que «notoire» est tout simplement dans une ligue à lui. McGregor n’est peut-être pas le meilleur combattant livre pour livre de la planète, mais il est certainement le plus polarisant et le plus excitant à regarder. Mais ce qui rend l’Irlandais encore plus captivant, c’est le fait qu’il créait des moments magiques à l’intérieur de la cage bien avant de pénétrer dans l’Octogone.

Avant sa prise de contrôle de Cage Warriors de 2011-2012 au cours de laquelle il a remporté les titres poids plume et poids léger, McGregor a été vu en compétition sur le circuit ouvert de MMA. McGregor s’est rapidement fait un nom en tant que l’un des meilleurs candidats prometteurs que l’Irlande avait à offrir avant de rencontrer Paddy Doherty au Immortal Fighting Championship 4 en avril 2011. C’est là que «Notorious» a déclaré son arrêt de carrière le plus rapide à ce jour, terminant Doherty à seulement quatre secondes du premier tour avec sa main gauche brevetée.

Le combat entier peut être vu ci-dessous, en plus de McGregor discutant du combat et de son incroyable finition.

Up Letterkenny!

Hôte du deuxième KO le plus rapide de l’histoire des arts martiaux mixtes.

3,5 secondes.

Le crochet gauche Step back bang ™ ️ https://t.co/ZnAgtcbWOs – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 avril 2020

«Up Letterkenny! Hôte du deuxième KO le plus rapide de l’histoire des arts martiaux mixtes. 3,5 secondes. Le Step back bang crochet gauche », a écrit McGregor.

L’entraîneur-chef de McGregor, John Kavanagh, a également fait son entrée à l’arrivée rapide, déclarant que toute l’équipe a parcouru huit heures aller-retour pour quelques secondes d’action.

Ce fut un aller-retour de 8 heures pendant moins de 4 secondes

Il n’y avait pas d’argent impliqué ces jours-là, donc je voulais vraiment voir des combats ‍♂️ https://t.co/iZev1c1QuC – Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 16 avril 2020

«C’était un aller-retour de 8 heures pendant moins de 4 secondes. Il n’y avait pas d’argent en jeu ces jours-là, donc je voulais vraiment voir des combats », a écrit Kavanagh via Twitter.

Les fans de combat ne savaient pas que cette même domination à gauche par McGregor se perpétuerait à l’UFC et produirait l’une des carrières de combat les plus légendaires de tous les temps. Cela inclut l’arrêt KO de 13 secondes de McGregor sur Jose Aldo lors de l’UFC 194 pour remporter le titre incontesté des poids plume, qui reste son résultat le plus rapide en compétition UFC.