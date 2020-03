Vidéo: Revivez les débuts de Khabib Nurmagomedov à l’UFC

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est probable que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est annulé pour la cinquième fois.

Le Russe n’ayant pas la possibilité de quitter le Daghestan, l’UFC cherche d’autres options pour que Ferguson ait quelqu’un à affronter dans la star de l’UFC 249 ce 18 avril.

Comme Nurmagomedov était supposé participer à l’événement, après avoir examiné les débuts de Ferguson sur l’octogone, la promotion a publié sur leur chaîne YouTube le combat qui a marqué la première du poids léger le plus dominant de l’histoire du MMA.

Nurmagomedov est venu à l’UFC avec un dossier de 16-0 et lors de ses débuts officiels a soumis l’Iranien, Kamal Shalorus, au troisième tour de la UFC sur FX: Guillard vs. Miller le 20 janvier 2012, il y a plus de huit ans.