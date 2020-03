Vidéo! Revivez les plus grands moments de Daniel Cormier à l’UFC pour son 41e anniversaire

Avec une grande majorité de fans de combat retenus à l’intérieur en attendant que la pandémie de coronavirus passe, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) fait de son mieux pour garder les choses intéressantes.

Plus tôt dans la journée (vendredi 20 mars 2020), la promotion a publié un montage vidéo rendant hommage à l’ancien champion des poids lourds et poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, qui fête également son 41e anniversaire. En tant que l’un des plus grands combattants à avoir jamais concouru à l’intérieur de l’Octogone, l’UFC n’était pas à court de séquences à montrer.

Découvrez-le ci-dessous:

Les grands noms que @dc_mma a battus sont fous

Volkan Oezdemir

Rumble Johnson

Alex Gustafsson

Dan Henderson

Anderson Silva

Derrick Lewis

Antonio Silva

Josh Barnett

Stipe Miocic

Roy Nelson

Frank Mir

Joyeux anniversaire, champion pic.twitter.com/hOXp3GhhPG

– UFC sur BT Sport (@btsportufc) 20 mars 2020

Cormier, qui avait déjà prévu de prendre sa retraite à l’âge de 40 ans l’année dernière, vient de perdre KO Stipe Miocic à l’UFC 241 en août dernier. C’était une revanche de leur premier affrontement à l’UFC 226, qui a vu “DC” passer du poids lourd léger pour terminer Miocic au premier tour et réclamer sa deuxième ceinture UFC.

Les premières rumeurs suggèrent que Cormier et Miocic se rencontreront dans un combat de trilogie plus tard cet été. Mais avec l’état actuel du MMA dans les limbes en raison de l’épidémie de COVID-19, les fans de combat ne sont pas sûrs du moment où le troisième chapitre se déroulera. Quand cela se produira, ce sera sans doute le combat le plus important de l’histoire de la division des poids lourds de l’UFC.

Au total, “DC” a amassé un record mémorable de 11-2 (1 NC) à l’intérieur de l’Octogone, perdant seulement contre Jon Jones et le Miocic susmentionné. En cours de route, Cormier a vaincu des vétérans de l’UFC tels que Anderson Silva, Alexander Gustafsson, Frank Mir, Anthony Johnson, Dan Henderson et Miocic.