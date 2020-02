VIDEO | Revivez l’intégralité du combat Conor McGregor contre Donald Cerrone de l’UFC 246

ESPN SportsCenter a publié l’intégralité du combat Conor McGregor contre Donald Cerrone, qui titrait la carte UFC 246 en janvier. Le combat était terminé et terminé en 40 secondes, il ne vous faudra donc pas beaucoup de temps pour revivre.

Regardez-le ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, Conor McGregor a remporté ce combat avec Donald Cerrone par TKO au premier tour. La superstar irlandaise du MMA a conclu l’accord avec une série de frappes aux épaules, un coup de tête et une volée de frappes au sol.

Avant sa victoire sur Cerrone, McGregor n’avait pas goûté à la victoire depuis novembre 2016, lorsqu’il avait éliminé Eddie Alvarez pour devenir un champion de l’UFC en deux divisions. Après sa victoire sur Alvarez, il a échoué dans un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr.en 2017, perdant par le TKO au 10e tour, puis a affronté le champion poids léger UFC invaincu Khabib Nurmagomedov en 2018.

À partir d’ici, on ne sait pas ce qui va suivre pour McGregor, mais il ne manque pas d’options, de Jorge Masvidal, à Justin Gaethje, à Nate Diaz, à un match revanche avec Nurmagomedov.

Cerrone, quant à lui, est tombé sur un dérapage de trois combats avec sa défaite contre McGregor, ayant également récemment connu des revers contre Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il avait remporté des victoires contre Al Iaquinta, Alexander Hernandez et Mike Perry. Malgré son récent dérapage, Cerrone ne montre aucun signe d’arrêt. Le vétéran, qui détient le record du plus grand nombre de victoires dans l’histoire de l’UFC, espère revenir en action en mars ou avril.

Qu’est-ce que tu penses? Le combat Conor McGregor contre Donald Cerrone de l’UFC 246 peut-il résister à une seconde visualisation? Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour les deux favoris des fans? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.