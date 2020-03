Vidéo | Revivez l’un des plus grands KO de l’histoire de l’UFC

Près de 18 ans plus tard, revivez l’un des plus grands KO de tous les temps dans l’UFC entre Phil Baroni et Dave Menne à l’UFC 39.

Dans son sixième combat professionnel, Baroni a rencontré l’ancien champion des poids welters de l’UFC Menne dans un combat de cartes principales à l’UFC 39: Ricco Rodriguez contre Randy Couture en septembre 2002. À cette époque, Menne était l’un des cinq meilleurs poids welters du sport tout en Baroni était une perspective émergente. L’UFC les a jumelés et a produit des feux d’artifice.

Ci-dessous, revivez l’un des plus grands KO de l’histoire de l’UFC par Baroni sur Menne (via UFC_PRIDEFC sur Instagram).

Quand vous repensez à la longue carrière de Baroni, c’est le combat le plus pointé comme la performance la plus impressionnante de «The New York Bad Ass». Encore à ce jour, le KO est joué dans des bobines de surbrillance sans fin des meilleurs KO MMA.

Après la victoire sur Menne, Baroni allait perdre quatre combats consécutifs à l’UFC et se libérer. Mais il a réussi à se connecter avec PRIDE FC et est devenu une star au Japon avec de nombreux combats passionnants.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, Baroni est toujours un combattant actif. Il a participé pour la dernière fois en septembre 2019 lorsqu’il a perdu par soumission à Sai Wang au Rebel FC. Baroni venait de remporter une victoire dans King of the Cage en 2018 avant cela, qui était sa première victoire depuis 2012. Tout compte fait, il n’a eu que deux combats MMA au cours des cinq dernières années.

Baroni a également participé au muay thaï, et à la fin de l’année dernière, il a montré une coupe terrible qu’il a reçue lors d’un match de kickboxing en Thaïlande. Mais malgré tous les combats et toutes les blessures, Baroni continue de marcher et est toujours en compétition en 2020 bien qu’il soit l’un des pionniers de ce sport.

Où placez-vous Phil Baroni contre Dave Menne sur la liste des meilleurs KO de tous les temps à l’UFC?