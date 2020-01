Video : Revoir le combat entre McGregor vs Cerrone | UFC 246

“Me voici parce que je suis venu, parce que je suis venu ici, si vous n’aimez pas mon chant comme je suis venu, je partirai”, aurait raconté Hector del Mar s’il avait vu ce combat. Et c’est ce que Conor “The Notorious” McGregor a dû penser après avoir battu Donald Cerrone 40 secondes dans la première ronde de l’épreuve UFC 246. L’artiste martial irlandais a atterri dans l’octogone de la T-Mobile Arena, a déployé ses ailes et, avec une combinaison mortelle, a envoyé son adversaire sur la toile avec une facilité étonnante. Précision, vitesse, force… et il est retourné d’où il venait.

15 mois après sa lourde défaite contre Khabib Nurmagomedov, l’artiste martial irlandais était de retour en action avec un supposé changement de puce dans sa tête troublée. Il en a eu assez de répéter en conférence de presse que le combattant qui allait monter l’octogone aujourd’hui était la version améliorée. Celui qui faisait tomber les amoureux du MMA. La mission était difficile, au niveau qu’Ethan Hunt a toujours dû surmonter dans ” Mission Impossible “. Et il l’a fait.

Peut-être que le rival n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour prouver la véracité des propos de Conor McGregor. Mais une chose est claire : cette version améliorée de l’irlandais est effrayante. Il mord depuis que la cloche a sonné, frappant le premier, saisissant le premier… il a fait deux coups d’épaule à partir de rien qui ont surpris son adversaire et ont mis fin au combat sur la voie rapide. Bienvenue M. McGregor. “Je suis le premier combattant à remporter une victoire KO poids plume, poids léger, poids welter. Je suis très heureux et fier. Je suis une putain de légende dans ce jeu”, a-t-il dit un jour en prenant le micro. Il reste peu de records pour le lutteur irlandais et après UFC 246, il peut en accrocher un nouveau sur son mur. Maintenant, la course à l’or commence. La compagnie de Dana White, les lutteurs et les sponsors… vont tous essayer de se frayer un chemin jusqu’à la prochaine bataille de McGregor. L’élu devrait être l’invincible Russe pour vraiment tester la version améliorée de ‘The Notorious’.