Vidéo: Ripped Joe Rogan publie une transformation folle du régime des carnivores – «J’ai perdu toute ma graisse»

Je me souviens il y a quelques semaines, quand Joe Rogan a dit que son cul explosait spontanément depuis sa transition vers le «régime carnivore» et nous avons tous ri et dit: «mangez des légumes, huard».

Qui rit maintenant?

Le commentateur des couleurs de l’UFC et comédien de longue date rapporte que ses entrailles se sont corrigées et qu’il a maintenant perdu 12 livres depuis qu’il est passé à un régime tout en viande, ce qui a également aidé à se débarrasser de ses poignées d’amour ennuyeuses.

“J’avais un ventre”, a expliqué Rogan. «Beaucoup de gens se moquaient de moi, me faisaient honte. J’ai perdu toute ma graisse, j’ai perdu le ventre, j’ai perdu mes poignées d’amour. Je suis allé dans cette chose en pensant que ce régime carnivore était farfelu et je pensais probablement que c’était un non-sens, mais c’est aussi bon que je l’ai ressenti depuis longtemps et c’est juste un mois. “

Rogan a également affirmé que son niveau d’énergie s’était stabilisé. En l’honneur de son succès, je vais avoir une seconde portion de saucisse pour le petit déjeuner avec mes crêpes ce matin.

Merci Joe!