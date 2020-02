Vidéo: Ronda Rousey apporte «Baddest Stream on the Planet» à Facebook Gaming

L’ancienne championne des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronda Rousey, lance sa propre chaîne de streaming de jeux vidéo, «The Baddest Stream on the Planet», avec Facebook Gaming à partir du 18 février.

“Le jeu a toujours été une partie énorme de ma vie, et j’ai hâte de partager cette passion avec mes millions de fans sur Facebook Gaming”, a déclaré Rousey (via TMZ). “Grâce à mes streams, les gens peuvent passer du temps avec le vrai moi, pas avec la version” personnage “de moi-même qu’ils ont l’habitude de voir, bien que le” Rowdy One “ne puisse pas toujours être contenu.”

Rousey est actuellement en pause de lutte professionnelle après une course réussie pour World Wrestling Entertainment (WWE), un effort rendu possible grâce à son succès dans les arts martiaux mixtes (MMA) sous la bannière UFC.

“Ces dernières années, les jeux ont été un excellent moyen pour moi de garder mon esprit actif lorsque mon corps est trop endolori ou fatigué pour bouger”, a déclaré Rousey.

“Rowdy” n’a pas concouru depuis la fin de 2016, une perte par élimination directe pour le détenteur du titre de 135 livres, Amanda Nunes.