Vidéo: Ronda Rousey montre un inventaire bien approvisionné en préparation pour le coronavirus

La présidente de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ne panique peut-être pas sur la pandémie généralisée de coronavirus, mais l’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey, met tout en œuvre pour préparer l’épidémie.

Rousey, qui est mariée à son compatriote vétéran de l’UFC Travis Browne, vit dans un ranch en Californie et se targue d’être autosuffisante. L’ancienne superstar du combat a vécu une vie de durabilité au cours des dernières années et en récolte encore plus en période d’incertitude.

Dans une récente vidéo soumise sur Instagram, Rousey prend un moment pour montrer à ses fans l’inventaire des aliments et de l’eau qu’elle stocke dans son ranch en prévision de toutes les retombées du coronavirus. Du réfrigérateur rempli de viande aux batteries Tesla utilisées pour alimenter sa maison, Rousey a montré tout ce dont elle aura besoin alors que les magasins locaux continuent d’être saccagés. Découvrez la vidéo ci-dessous:

Notre liste de panique pour les coronavirus est: inexistante. Ce n’est un secret pour personne que je suis un fier préparateur depuis des années, mais apprenons tous de cette panique pandémique et soyons un peu plus autonomes et préparés à l’avenir. Prendre des mesures pour vivre de manière durable prend du temps mais permet finalement d’économiser de l’argent, d’éliminer définitivement les factures d’eau et d’électricité, de réduire notre empreinte carbone et est tout simplement plus sain. Nous avons commencé @browsey_acres avec juste un bac à compost et quelques boîtes de @soylent, qui sont ensuite devenues juste un petit jardin d’herbes aromatiques, puis un jardin complet (certes encore en construction) puis quelques poulets, puis quelques poulets de plus (et des canards! ), puis un bouvillon entier, puis un toit solaire, puis un système de captage d’eau. Commencer petit! Commencez! Cessons de paniquer et préparons-nous! Restez en sécurité là-bas et #StayRowdyMyFriends!

Bien que Rousey soit probablement surpeuplé pour tout ce qui lui arrive, au moins elle est préparée aux branchies. L’ancienne championne de l’UFC n’a pas remporté la victoire à l’intérieur de l’Octogone depuis un KO de Bethe Correia en 2015, mais elle est clairement la gagnante ici.