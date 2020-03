Vidéo | Tony Ferguson blâme un journaliste sur une question de santé mentale au presseur UFC 249

Image via @ufc sur Instagram

Tony Ferguson a fermé une question du jour de la presse dans le style typique de Tony-Ferguson en répondant au journaliste avec “f * ck you”.

«El Cucuy» a assisté à une conférence de presse hier pour son prochain combat à succès contre le champion des poids légers invaincu, Khabib Nurmagomedov. Les perspectives légères entreront en collision dans l’événement principal de l’UFC 249 le 18 avril 2020 au Barclays Center à Brooklyn, New York. Ferguson se battra pour le titre de 155 livres et est largement considéré comme le défi le plus difficile de la carrière professionnelle de son adversaire.

L’année dernière, Tony Ferguson a eu des problèmes personnels qui ont laissé les fans préoccupés par son bien-être actuel. Auparavant, il avait fermé toute question relative à sa vie personnelle et à sa santé mentale, et cette semaine n’était pas différente.

Les deux combattants étaient présents à la conférence de presse de l’UFC 249 et ont répondu à toutes les questions brûlantes du troupeau de journalistes du MMA. Une question qui a mal tourné la personne de 36 ans a été lorsqu’un journaliste a posé des questions sur des problèmes de santé mentale:

«Je vous félicite d’avoir abordé la tête la première dans certains problèmes de santé mentale et d’y avoir résolu. Il faut beaucoup de courage en tant qu’athlète professionnel, d’autant plus que beaucoup de gens vous admirent… », a déclaré le journaliste avant que Tony Ferguson ne s’interrompe rapidement pour dire:« F * ck you ».

«Je vous donnais des accessoires. Je me demandais juste .. », a déclaré le journaliste.

“F * ck le conseil, question suivante”, a conclu Ferguson.

“Je ne vous conseillais pas, monsieur”, riposta le journaliste.

De nombreux combattants, dont Jacare Souza, Robert Whittaker et Megan Anderson, ont tous parlé de leurs luttes en cours avec la santé mentale. Cependant, l’hostilité de Ferguson a prouvé que la santé mentale n’est pas un sujet de discussion pour ses journées de presse MMA. Pensez-vous qu’El Cucuy avait raison de fermer le journaliste? Ou pensez-vous que Tony Ferguson a réagi de manière excessive? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et regardez leur rodage verbal:

Tony Ferguson l’a frappé avec un Fuck you Lmaoo pic.twitter.com/ygsG3FG1Qj

– Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) 6 mars 2020