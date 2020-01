VIDEO | Tony Ferguson montre des techniques d’entraînement peu orthodoxes pour le combat contre Khabib Nurmagomedov

Image via @ufc sur Instagram

Le concurrent de l’UFC, Tony Ferguson, a montré une vidéo de ses techniques d’entraînement peu orthodoxes pour son prochain combat contre le champion des UFC de poids léger Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249.

Ferguson contre Nurmagomedov est sans doute le combat le plus attendu parmi les fans de MMA pour 2020. Il devrait être un combat extrêmement excitant mettant en vedette les deux meilleurs poids légers du monde. Beaucoup sont particulièrement enthousiasmés par la partie aux prises d’un combat potentiel, car Nurmagomedov est de loin le lutteur le plus dominant à 155 livres, tandis que Ferguson est peut-être le combattant le plus créatif sur le terrain de la division.

Ferguson a publié une vidéo pour ses fans montrant quelques-uns des mouvements qu’il s’entraîne pour le combat contre Nurmagomedov à l’UFC 249. Jetez un œil aux mouvements ci-dessous grâce à son Instagram.

“Vérifié que c’était du plaisir et des jeux quand ils ont ri, … maintenant, … ils peuvent être coincés dans une cage avec moi. Ce Tyme Moar Than 3… Champ Shit Only ™ Measure # MeasureTwiceCutOnce #Precision #AndStill Darce Knight Rises Snap Down City # comingafterkhabib »- Tony Ferguson

Ferguson et Nurmagomedov sont tous les deux sur une séquence de 12 victoires consécutives de l’UFC dans ce combat pour le titre, la première fois dans l’histoire de l’UFC que deux hommes se rencontreront à l’intérieur de l’Octogone avec une ceinture en ligne. Ferguson a récemment battu Donald Cerrone via TKO à l’UFC 238, tandis que Nurmagomedov a battu Dustin Poirier en se soumettant à l’UFC 242.

Bien que les deux hommes aient connu des séquences de victoires fantastiques, à un moment donné, quelqu’un devra perdre un combat et, sauf blessure, cela se produira le 18 avril au Barclays Center à Brooklyn, New York. Ce sera l’un des meilleurs combats de l’année tant que ces deux-là resteront en bonne santé et se rendront indemne au combat. Avec l’entraînement acharné des deux hommes, les fans de MMA pourraient très bien être en attente d’un classique instantané.

