VIDEO | Tony Ferguson présente des exercices sauvages avant l’UFC 249, répond Khabib Nurmagomedov

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

Tony Ferguson a présenté les exercices uniques qui le tiennent occupé dans la perspective de son combat contre l’UFC 249. Cependant, son prochain adversaire, Khabib Nurmagomedov n’est pas un fan.

“El Cucuy” devrait retourner dans l’Octogone le samedi 18 avril pour la première fois depuis qu’il a battu Donald Cerrone par TKO en juin 2019. Son prochain adversaire n’est autre que le champion invaincu des poids légers, “The Eagle” Nurmagomedov.

Le match tant attendu est en préparation depuis un certain temps. Les poids légers ont été programmés pour combattre quatre fois. En raison de problèmes médicaux, les deux combattants se sont retirés deux fois. Maintenant, avec la menace imminente du Coronavirus et de trois émissions UFC annulées, la probabilité d’une cinquième et dernière épreuve de force reste en question.

Tony Ferguson est imperturbable et ne montre aucun signe de ralentissement. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’homme de 36 ans peut être vu en train de faire des mouvements bizarres et loufoques.

Regardez les images ci-dessous.

On ne sait pas pourquoi Ferguson a choisi de porter des jeans pour s’entraîner, mais de toute façon, El Cucuy envoie un message à son adversaire qu’il est plus que prêt à se battre. Cependant, Khabib Nurmagomedov n’a pas été impressionné par la vidéo et a remis en question les vêtements de son rival.

«Formation avec [a] ceinture et jean? ” Il a dit (via ESPN).

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que Ferguson vs Nurmagomedov est toujours actif, mais pourrait avoir lieu en dehors de New York.

Avez-vous confiance que le combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson se concrétisera? Ou pensez-vous que l’univers travaille contre le match tant attendu? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.