VIDEO | Tyron Woodley donne sa meilleure impression de Kamaru Usman

D’abord combattant, ensuite rappeur, et maintenant acteur, Tyron Woodley a fait ses débuts en usurpant l’identité en donnant sa meilleure impression de Kamaru Usman.

Dans un clip partagé par ESPN, “The Chosen One” se moquait du champion poids welter à voix douce. Regardez le clip complet ci-dessous:

“On enlève des chemises comme Usman …” @twooodley fait sa meilleure impression de The Nigerian Nightmare 👕🚫 (via @arielhelwani) pic.twitter.com/qpkZNwYHDq

– ESPN MMA (@espnmma) 7 avril 2020

Woodley a déclaré son empressement à combattre son ancien adversaire. Il ne s’est pas battu depuis leur match contre l’UFC 235 en mars 2019, lorsque “The Nigerian Nightmare” a utilisé son expertise du grappling pour battre Woodley jusqu’à une victoire à l’unanimité. En conséquence, Kamaru Usman a réclamé la ceinture de 170 livres à l’ancien champion.

Malgré la perte de son titre, toute l’expérience a humilié Woodley.

“Même en cas de défaite, je remercie Usman pour ce combat parce que je devais me vérifier”, a déclaré Tyron Woodley sur les réseaux sociaux. «Je devais m’humilier, je devais me remettre sur le tapis. J’ai dû me remettre là où j’étais quand je me suis retrouvé au sommet, endroit très inconfortable. Combattre des boxeurs champions du monde et se faire battre. Division de lutte I lutteurs au jour le jour. Courir, m’entraîner, faire de la force et du conditionnement physique à des heures bizarres et amener mon corps à un point où il ne pouvait plus me supporter. Ça me détestait pour ce que je faisais et c’est ce que j’ai fait. J’y suis revenu maintenant. »

Le joueur de 38 ans, Woodley, devait affronter Leon Edwards dans l’événement principal de l’UFC Londres le mois dernier. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, tout l’événement a été annulé. Depuis lors, Woodley a trouvé une nouvelle cible à Colby Covington. La paire a fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, mais n’a pas encore confirmé un match officiel.

Pendant ce temps, Kamaru Usman devrait affronter le vainqueur du “BMF” Jorge Masvidal plus tard cette année. Cependant, les nouvelles compétences d’acteur de Tyron Woodley pourraient amener le champion poids welter dans une légende de combat et un affrontement potentiel.

Aimeriez-vous voir Tyron Woodley entrer en collision dans un match revanche contre Kamaru Usman?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 4/8/2020.