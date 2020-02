VIDEO | Tyson Fury a envoyé ce message à Deontay Wilder il y a 3 ans après avoir été au bord du suicide

Image: Tyson Fury sur Instagram

Tyson Fury sera de retour dans le cercle au carré ce soir à Las Vegas pour un match revanche très attendu avec Deontay Wilder.

La paire s’est rencontrée pour la première fois en décembre 2018, le combat se terminant par un tirage au sort controversé.

Fury et Wilder participeront tous les deux au concours de ce soir avec des records professionnels invaincus. “The Gypsy King” est actuellement 29-0-1, tandis que “The Bronze Bomber” affiche un record de 42-0-1.

Il y a eu beaucoup de discussions trash entre Tyson Fury et Deontay Wilder dans la perspective du match revanche de ce soir au MGM Grand Garden Arena. Mais ce n’est rien de nouveau. En fait, ce sont les coups verbaux de Wilder qui ont initialement incité Fury à faire un retour et à revenir à la boxe en 2018.

Découvrez la fameuse vidéo que Tyson Fury a envoyée il y a trois ans à «The Bronze Bomber», qui a engendré son incroyable histoire de retour.

Tyson Fury a envoyé Deontay Wilder cette vidéo il y a 3 ans quand il avait plus de 25 pierres et au bord du suicide et ce soir, ils se battent pour le titre mondial des poids lourds.

Cet homme est une véritable inspiration et va montrer ce qui peut être accompli lorsque vous croyez en vous-même et n’abandonnez jamais pic.twitter.com/GpdklgIQ32

“Devine qui est de retour? Le seul et unique. Criez au grand «bombardier de bronze» Deontay Wilder. Un grand respect, pour me donner la motivation. Me dire que je ne peux pas le faire et que j’ai fini. Je reviens pour toi bébé. Je reviens pour toi! “

Le poids lourd britannique, Fury, a été très bruyant sur ses luttes passées avec les drogues et la dépression. “The Gypsy King” a révélé qu’il était sur le point de se suicider peu après avoir vaincu Wladimir Klitschko pour devenir le champion incontesté du monde des poids lourds en novembre 2015.

Heureusement, Fury semble être en très bonne position maintenant et cherche à écrire le dernier chapitre de son histoire de retour avec une victoire par élimination directe sur Deontay Wilder ce soir.

