VIDEO | Tyson Fury a fait chanter tout le club à son afterparty à Las Vegas

Avant son match revanche avec Deontay Wilder, Tyson Fury a déclaré que s’il gagnait, il “se gaverait de cocaïne et de prostituées” lors de sa soirée à Las Vegas.

Bien qu’il soit peu probable que les drogues et les prostituées aient réellement pris en compte ses plans, il semble certainement avoir eu une fête folle pour le combat, qu’il a remporté par le TKO au septième tour pour remporter le titre des poids lourds WBC. Le nouveau champion, qui n’a jamais hésité à montrer ses pipes au micro, a même fait chanter toute la foule.

TMZ Sports a assisté à l’afterparty officielle de Fury à Sin City, et le film parle de lui-même. Voir ci-dessous:

Tyson Fury et Deontay Wilder ont maintenant combattu deux fois. Leur première rencontre, en décembre 2018, a été jugée un tirage controversé. Dans le match revanche, Fury a produit un résultat beaucoup plus décisif.

À partir de là, tous les signes indiquent une lutte de trilogie entre les deux rivaux. Cela étant dit, si ce combat de trilogie ne se concrétise pas, Fury a accueilli une confrontation avec le champion unifié des poids lourds et son compatriote britannique Anthony Joshua.

“Le butin de la guerre vient de se produire”, a déclaré Fury après le combat (via The Guardian). «J’ai besoin de profiter de cette victoire et Deontay aura besoin de temps pour se remettre du combat, mais je suis presque sûr qu’il prendra un match revanche parce qu’il est un perforateur de dynamite. Il peut à tout moment faire sortir quelqu’un. Avec ce danger, alors vous vous battez toujours. Je suis presque sûr que nous recommencerons s’il le veut. Mais s’il ne le veut pas, ce sont mes promoteurs et quoi qu’ils veuillent faire, je suis content. Celui qui suivra recevra le même traitement, c’est sûr. “

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour Tyson Fury après sa récente victoire sur Deontay Wilder? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.