VIDEO | Tyson Fury lèche le sang de Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

Tyson Fury a répondu aux attentes dans son match revanche très attendu contre Deontay Wilder. Mais, ce que les fans ne pouvaient pas prédire était “The Gyspy King” léchant le sang de son adversaire dans le feu de l’action de boxe.

Le boxeur britannique s’est affronté pour la première fois contre «The Bronze Bomber» en 2018. Fury se dirigeait vers une victoire aux points, mais un renversement dévastateur au 12e tour a entraîné un match nul.

Désireux de se venger dans leur revanche de 2020, Fury a poussé la majeure partie de l’action de combat. Wilder a décroché des mains droites propres et efficaces dans les premiers rounds. Cependant, au troisième tour, «The Gypsy King» s’est connecté avec une main droite qui a lâché «The Bronze Bomber». Wilder s’est remis sur pied mais a été visiblement secoué par l’incident. Fury a poursuivi son attaque avec une pression constante. Au septième round, il a pressé et coincé Wilder pour livrer un barrage de coups de poing. En conséquence, le coin américain a jeté l’éponge et l’arbitre a appelé à l’arrêt de l’action. “The Gypsy King” a été couronné roi de la boxe par la victoire de TKO au tour 7 et a remporté les titres WBC et Lineal des poids lourds.

Sans doute plus choquant que sa déclaration de victoire, fut un moment dans l’action de combat où Fury se chargea de lécher le sang de son adversaire. Ce moment scandaleux a été filmé et retweeté par le journaliste du MMA, Marc Raimondi. Découvrez le mouvement de style gladiateur ci-dessous:

Il y a Wilder… et puis il y a le plus sauvage # WilderFury2 pic.twitter.com/Adac3rVKmP

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 23 février 2020

Il a peut-être arraché une page du livre de BJ Penn. À la manière des vampires, la légende de l’UFC était connue pour avoir léché le sang de ses adversaires. Lors de ses victoires contre Sean Sherk et Joe Stevenson, Penn a léché le sang de ses gants, un moment emblématique mais néanmoins choquant dans l’histoire du MMA.

Tyson Fury est sans aucun doute The Gyspy King, mais peut-être qu’après ses pitreries de revanche, le boxeur devrait être renommé «The Gypsy Vampire». Qu’avez-vous pensé de ses performances de boxe et de son comportement de léchage de sang? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn nation!