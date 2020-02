VIDEO | Tyson Fury réagit à la victoire de TKO sur Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

Ce soir, Tyson Fury et Deontay Wilder se sont affrontés pour la deuxième fois dans leur match revanche à succès au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Les titans poids lourds se sont affrontés pour la première fois sur le ring en 2018. “The Gypsy King” se dirigeait vers une victoire par points jusqu’à ce que Wilder délivre un renversement brutal au 12e tour, faisant chuter Fury sur le sol de la toile. Refusant de se soumettre à une perte de TKO, Fury a miraculeusement rendu ses pieds et s’est éloigné du combat avec un match nul.

Les deux géants de la boxe ont 71 victoires professionnelles entre eux et les deux sont entrés dans le combat de ce soir avec des records invaincus.

Dès le premier tour, Tyson Fury a poussé l’action, sondant son adversaire et maintenant la pression. Il a marqué son premier renversement contre Wilder au troisième tour. L’Américain est revenu sur ses pieds mais son équilibre a été sensiblement secoué. “The Gypsy King” a continué à commander l’anneau, déballant son adversaire avec des feintes et des mains droites. Wilder a absorbé beaucoup de punitions aux mains de son adversaire britannique. Au septième round, Fury a acculé Wilder avec un barrage de coups de poing. Le coin de Wilder a jeté l’éponge et l’arbitre a mis fin à l’action, mettant fin à l’action de TKO au tour 7.

“The Gypsy King”, a prouvé qu’il est le roi de la boxe. Dans son interview post-combat, Fury a rendu hommage à son adversaire:

«Je veux juste dire un grand merci à Deontay Wilder. Vous savez, il est venu ici ce soir, il a réussi, il a vraiment montré le cœur d’un champion. Je l’ai frappé avec une main droite propre et je l’ai laissé tomber et il s’est relevé et s’est battu pour le tour 7. Il est un guerrier, il sera de retour, il sera à nouveau un champion. Mais, je dirai, le roi [Fury], est revenu au sommet! »

Fury a terminé son discours de ring de boxe avec style avec une interprétation de “American Pie”. Écoutez sa performance vocale ci-dessous:

Alors au revoir, au revoir Miss American Pie #WilderFury # WilderFury2 # WildervsFury2 pic.twitter.com/8LQ1TAyEGA

– ZombieProphet (@GIFsZP) 23 février 2020