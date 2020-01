Vidéo UFC 246: Dana White laisse tomber la dernière et la plus grande promo de ‘McGregor vs. Cerrone’

Nous sommes à seulement une semaine du principal affrontement de Conor McGregor avec Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246 et les promotions commencent vraiment à s’accumuler.

Avec McGregor, qui n’a pas remporté de combat à l’intérieur de l’Octogone depuis une victoire par élimination contre Eddie Alvarez en 2016, faisant son retour attendu au combat, l’UFC a dû faire un petit effort supplémentaire au cours des deux derniers mois pour faire tout du marketing de l’UFC 246 mémorable.

La promotion a déjà laissé tomber le ballon pour l’affiche de combat officielle de l’UFC 246 alors maintenant, il rattrape le temps perdu.

La toute nouvelle promo «McGregor vs. Cerrone», qui peut être vue dans le lecteur vidéo ci-dessus, a été publiée plus tôt dans la journée par nul autre que le président de l’UFC, Dana White. La panne prolongée met en évidence la montée et les luttes de McGregor à l’intérieur de l’Octogone tout en soulignant la capacité de finition impeccable de Cerrone et sa confiance pour donner tout ce qu’il a contre “Notorious”.

C’est assez effrayant, surtout si l’on considère que l’affrontement de McGregor avec “Cowboy” a tous les ingrédients pour être l’un des combats les plus divertissants de 2020.

L’UFC 246 sortira le 18 janvier en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, avec McGregor vs Cerrone étant disputé à 170 livres.

Pour plus d’informations et de couverture sur l’UFC 246, cliquez sur ici.