Vidéo UFC 246 ‘Embedded’, Ep. 1: Conor McGregor prêt à créer de la magie à Las Vegas

Ultimate Fighting Championship (UFC) se prépare à organiser son premier événement de la nouvelle année, alors que l’UFC 246 devrait descendre de l’intérieur de la T-Mobile Arena ce samedi soir (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada.

L’événement – qui est disponible à l’achat uniquement via ESPN + – mettra en vedette le retour tant attendu de Conor McGregor, car il concourra pour la première fois en 15 mois lorsqu’il affrontera Donald Cerrone dans un affrontement Welterweight.

Conor cherche à marquer sa première victoire en arts matrimoniaux mixtes (MMA) en plus de trois ans, car sa dernière victoire est venue contre Eddie Alvarez à l’UFC 205 en 2016. Pour Cerrone, c’est sa chance de revenir dans la colonne des victoires après avoir subi deux pertes consécutives. De plus, une victoire sur “Notorious” lui donne l’une des plus grandes victoires de sa carrière, sans oublier qu’il recevra également son plus gros salaire à ce jour.

Avant que toute l’action ne se termine, découvrez les coulisses de la semaine de combat grâce aux caméras omniprésentes de «Embedded», qui capturent tous les combattants qui préparent leurs préparatifs. D’après la description officielle de YouTube.

Dans l’épisode 1 de l’UFC 246 Embedded, l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor se pousse à l’UFC Performance Institute. Le poids coq Raquel Pennington et la fiancée Tecia Torres se préparent pour le match revanche de “Rocky” avec Holly Holm … pour la deuxième fois. Après le long trajet jusqu’à Las Vegas, Donald «Cowboy» Cerrone explore ses fouilles puis se dirige tout droit vers le gymnase. Et Claudia Gadelha, poids paille, arrive d’un camp d’entraînement à basse température et très motivé.

Dans le co-événement principal, Holly Holm affrontera Raquel Pennington après l’avoir d’abord battue à l’UFC 184 il y a cinq ans, tandis qu’Anthony Pettis redescend à Lightweight pour affronter Carlos Diego Ferreira.

N'oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l'ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l'heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

