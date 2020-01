Vidéo UFC 246 ‘Embedded’ (Ep. 4): McGregor par KO!

Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment abandonné son dernier blog vidéo pré-combat UFC 246 «Embedded», après les activités de la semaine de combat de Conor McGregor et Donald Cerrone – entre autres – avant l’événement UFC 246 pay-per-view (PPV) ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La majeure partie de l’épisode d’aujourd’hui revient sur la conférence de presse ho-hum qui s’est tenue mercredi à «Sin City» (vidéo complète ici) et il est un peu choquant de regarder un événement médiatique où «Notorious» ne se déchaîne pas et ne délire pas ou ne continue pas comme un maniaque.

“Pour la prédiction” Mystic Mac “, ce sera un KO,” déclara calmement McGregor.

Depuis la chaîne YouTube de l’UFC:

Dans l’épisode 4 de l’UFC 246 Embedded, la vedette Conor McGregor prend des questions et prend des photos. Le poids coq Raquel Pennington transpire les effets d’un long vol tandis que son adversaire Holly Holm montre des noms familiers sur le mur du maillot Ultimate Fighter. Les fans emballent les Palms pour une conférence de presse entre McGregor et Donald «Cowboy» Cerrone, bien habillé, avec la star du football Chad Ochocinco. UFC 246 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant au retour de Conor McGregor le samedi 18 janvier. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

Plus que deux jours!

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’intégralité de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.