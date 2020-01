Vidéo UFC 246 «Embedded» (Ep. 6): «Nous allons faire sauter le toit f-king de cet endroit»

Nous sommes à quelques heures du retour tant attendu de Conor McGregor contre le vétéran Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors que les deux anciens poids légers s’affrontent dans un cadre fascinant Événement principal de 170 livres.

Avant le premier voyage de McGregor dans l’Octogone depuis qu’il a été soumis par Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229, la promotion a publié le dernier et le plus grand épisode de l’UFC 246 «Embedded», qui peut être vu dans le lecteur vidéo ci-dessus. Cette fois-ci, l’action se concentre sur les réductions de poids finales, les mises au point de cérémonie et une version incroyablement détraquée de «Notorious».

De la description officielle de YouTube:

Dans l’épisode 6 de l’UFC 246 Embedded, la garniture de pavillon poids welter Donald Cerrone se détend dans le confort de faire une coupe de poids facile à 170 lb. Anthony «Showtime» Pettis explique en quoi sa technique de gestion de sa propre coupe de poids l’aide. Conor McGregor se présente à l’UFC 246: les pesées de cérémonie avec son fils et la foule rugissent alors que les têtes d’affiche se positionnent pour un flex-and-faceoff final et livrent leurs pensées en prévision du combat. UFC 246 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant aux trois combats de titres qui auront lieu le samedi 18 janvier. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

Il ne reste plus qu’à se battre! Qui avez-vous remporté l’événement principal de l’UFC 246 ce soir?

