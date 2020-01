Dans la nouvelle vidéo UFC 246 Thrill and Agony, regardez de plus près la victoire emphatique de Conor McGregor contre Donald “Cowboy” Cerrone, l’étreinte d’après-combat de McGregor avec la grand-mère de Cerrone, la célébration des vestiaires et plus de réactions des têtes d’affiche de samedi dernier. carte.

L’épisode complet est maintenant disponible sur UFC Fight Pass.