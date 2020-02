Vidéo UFC 247 ‘Embedded’, Ep. 3: Jon Jones déclare le boeuf avec Daniel Cormier «partout»

Ultimate Fighting Championship (UFC) n’est qu’à quelques jours de son événement UFC 247: «Jones vs Reyes» à la carte (PPV) ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas, disponible exclusivement sur ESPN +.

Cela signifie une autre série de blogs vidéo «intégrés».

L’UFC 247 sera mis en vedette par un combat pour le titre des poids lourds légers alors que le champion de la division, Jon Jones, cherche à défendre sa ceinture contre le concurrent n ° 1, Dominick Reyes. Dans l’acte en tête d’affiche, la championne des poids mouches féminine, Valentina Shevchenko, mettra sa sangle en jeu contre Katlyn Chookagian, tandis que Derrick Lewis accueille Ilir Latifi jusqu’à la division des poids lourds.

La chaîne YouTube de l’UFC a plus:

Dans l’épisode 3 de l’UFC 247 Embedded, la championne des poids mouches, Valentina Shevchenko, montre ses talents de tireur d’élite. L’adversaire Katlyn Chookagian se réinitialise avec une promenade sur la plage. Dominick Reyes, challenger du titre des poids lourds légers, embrasse la semaine de combat avec une séance d’entraînement à haute énergie et une citation inspirante de Nate Diaz. Le champion en titre Jon Jones s’envole pour Houston et rencontre son frère, le cardinal Arizona Chandler Jones. Le poids lourd local Derrick Lewis fait approuver son régime de suppléments. UFC 247 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant aux deux combats de titres qui auront lieu le samedi 8 février sur Pay-Per-View. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV.

Pour regarder Ep. 1 & 2 de l’UFC 247 «Embedded» cliquez ici et ici.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour le reste de la carte de combat UFC 247 et l’alignement, cliquez ici.