Vidéo UFC 248 ‘Embedded’ (Ep. 4): Joanna Jedrzejczyk a aussi un jeu au sol

L’ancienne championne des pailles de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk, n’a qu’une seule candidature en 16 victoires en tant que combattante professionnelle des arts martiaux mixtes (MMA), mais cela ne signifie pas qu’elle n’a pas les côtelettes pour finir Weili Zhang sur le terrain.

Jedrzejczyk a exposé ses compétences de grappling dans le dernier épisode de l’UFC «Embedded», qui examine de plus près les combattants en compétition à l’événement UFC 248 pay-per-view (PPV) ce samedi. nuit (7 mars 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Zhang défendra son titre lors du co-événement principal de l’UFC 248.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end à droite ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 248: “Adesanya vs Romero”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour le reste de la carte de combat UFC 248 et l’alignement, cliquez ici.