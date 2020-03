Vidéo UFC 248 ‘Embedded’ (Ep. 6): Adesanya devient émotive lors de la dernière coupe de poids

Israël Adesanya et Yoel Romero entreront en collision dans l’événement principal plus tard ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors que «Last Stylebender» met son indiscutable Titre de poids moyen de l’UFC en jeu pour la toute première fois. Dans le co-événement principal, la nouvelle championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, défendra sa ceinture pour la première fois contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk.

À quelques heures de la sortie de la carte principale PPV de Sin City, la promotion a publié le dernier et dernier épisode de l’UFC 248 «Embedded», qui peut être vu dans le lecteur vidéo ci-dessus. Cette fois-ci, l’action se concentre sur les pesées officielles, les mises au point de cérémonie et une nouvelle coiffure pour l’homme connu sous le nom de «Sugar».

De la description officielle de YouTube:

Les stars de l’UFC 248 font du poids vendredi matin. Sean O’Malley regarde la bande et se fait tresser les cheveux. Le champion Zhang Weili affronte Joanna Jedrzejczyk et le champion Israel Adesanya affronte Yoel Romero lors de la pesée du PM, avec l’ancien champion Tony Ferguson dans les coulisses.

Il ne reste plus qu’à se battre. Et avec deux combats de titre menant une gamme riche en talents de jeunes prétendants et étoiles montantes, l’UFC 248 pourrait livrer plus que promis ce soir à Vegas.

