Vidéo UFC 248: Romero envoie un message intense avant le combat pour le titre Adesanya – “Tout est possible”

Yoel Romero entre dans le plus grand combat de sa carrière de combattant professionnel demain soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, quand “Soldier of God” prend sur le champion des poids moyens UFC invaincu Israel Adesanya dans l’événement principal.

Alors que Romero a combattu une fois auparavant pour l’or UFC – perdant contre Robert Whittaker pour le bracelet provisoire de 185 livres en 2017 – la centrale cubaine entrera dans ce prochain combat à près de 43 ans. Cela signifie que Romero aura non seulement la possibilité de remporter son premier titre UFC, mais aussi de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs poids moyens du sport aujourd’hui.

Avant son combat pour le titre avec “Last Stylebender” ce week-end à Las Vegas, Romero est resté aussi calme qu’un concombre. Le pro de 10 ans n’a jamais montré une once de doute – même à son âge actuel – et continue de croire que tout est possible à l’intérieur de la cage.

”Muhammad (Ali) avait la meilleure défense du poids lourd (division). Les meilleurs coups, dans le poids lourd (division). Mais… homme plus petit, boxe sale… Il l’a battu une fois. » a déclaré Romero dans une récente interview captée par ESPN (ci-dessus). «Tout est possible dans votre vie quand vous y croyez! Quand on y croit, tout est possible. Tu as deux mains comme moi. Tout est possible. Aller. Allez le prendre. Tout ce que vous voulez faire. “

Le message est certainement intense, mais les fans de combat s’attendent à ce genre de plaisanteries de la part de l’homme connu sous le nom de «soldat de Dieu». L’aspect le plus intéressant de tout cela est que peu importe à quel point Romero est positif et paisible avant un combat, il déclenche un enfer absolu chaque fois qu’il pénètre dans l’Octogone. C’est pourquoi le combat pour le titre de ce week-end avec Adesanya est vraiment excitant.

Nous découvrirons bientôt si la croyance de Romero en vaut la chandelle alors qu’il tente de consolider son rôle dans la division des poids moyens en pleine croissance de l’UFC.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ci-dessous, en commençant par les matchs Fight Pass / ESPN + «Prelims» en ligne, qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.