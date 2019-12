Vidéo UFC Busan: Volkan Oezdemir discute de sa victoire sur Alexander Rakic

Image: UFC sur Instagram

L'événement de l'UFC à Busan d'aujourd'hui est co-titré par un affrontement léger et lourd avec Volkan Oezdemir affrontant Alexander Rakic.

Oezdemir (16-4 MMA) a récemment mis fin à son dérapage perdant de trois combats en août en marquant une victoire par élimination directe au deuxième tour contre Ilir Latifi. "No Time" est allé 4-3 jusqu'à présent dans sa carrière à l'UFC, marquant les victoires par élimination directe des bobines contre Jimi Manuwa et Misha Cirkunov au cours de cette séquence.

Quant à Rakic ​​(12-1 MMA), le combattant autrichien a été vu pour la dernière fois en action lors de l'événement UFC de juin à Stockholm, où il a remporté une victoire par élimination directe au premier tour contre Jimi Manuwa. Rakic ​​est passé 4-0 depuis qu'il a rejoint les rangs de l'UFC en septembre 2017.

Le co-vedette de ce soir s'est avéré être une affaire de va-et-vient. Oezdemir et Rakic ​​ont apparemment bougé comme des poids moyens tout en lançant des coups de puissance de type lourd tout au long du combat de quinze minutes. Après trois rounds d'action très compétitifs, le combat est allé aux tableaux de bord des juges pour décision. Finalement, ‘No Time’ a remporté une victoire par décision partagée sur son adversaire autrichien.

Résultat officiel UFC Busan: Volkan Oezdemir def. Alexander Rakic ​​par décision partagée

Découvrez ce que Oezdemir avait à dire sur la victoire de Rakic ​​ce soir:

"Mon objectif est de lire ce qui va se passer dans les combats et de remporter la victoire"

~ @ Volkan_Oezdemir parle de faire des ajustements dans sa victoire âprement disputée dans le co-principal de #UFCBusan pic.twitter.com/VY9E1z28wc

– UFC News (@UFCNews) 21 décembre 2019

«Je ne me bats jamais et j'attends des trucs. Je m'attends juste à devenir victorieux. Le combat va quand même continuer », a proclamé Oezdemir. «Mon objectif est de lire ce qui va se passer dans les combats et de devenir victorieux à la fin de la journée. Le truc, c'est que c'est allé dans la direction opposée du combat de Reyes. Vous savez le combat de (Dominick) Reyes, les deux premiers rounds, j'étais vraiment clairement le vainqueur, puis le dernier round, mon cardio a baissé un peu, vous savez. C'est alors qu'il n'a pas utilisé de puissance mais plus de volume. C'était exactement le contraire dans ce combat. Plus le combat avançait, plus il devenait mon combat. »

Oezdemir a ensuite laissé entendre que ses coups de corps avaient joué un grand rôle dans la victoire d'aujourd'hui contre Rakic.

Qui aimeriez-vous voir Volkan Oezdemir se battre ensuite après sa victoire par décision partagée sur Alexander Rakic ​​lors de l'événement UFC Busan d'aujourd'hui? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 décembre 2019