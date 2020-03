Vidéo UFC: les meilleures finitions de Matt Brown

En ce qui concerne Matt Brown, vous savez que vous êtes dans un combat passionnant.

Le vétéran de «The Ultimate Fighter» fait partie de l’alignement de l’UFC depuis 2008 et n’a parcouru la distance que deux fois en 22 victoires professionnelles.

Lors de sa dernière sortie, Brown (22-16 MMA, 15-10 UFC) est revenu d’une mise à pied de deux ans, marquant une victoire par élimination directe contre Ben Saunders à l’UFC 245. Mais au fil des ans, Brown a montré qu’il n’était pas seulement un artiste KO, avec certaines de ses finitions les plus mémorables par soumission.

Brown devait à l’origine revenir à l’UFC sur ESPN 8 contre Miguel Baeza dans son État d’origine de l’Ohio. Cependant, le combat a été reporté en raison des restrictions liées aux épidémies de coronavirus.

Découvrez les meilleures finitions de Brown dans la vidéo ci-dessus (via UFC). Les combats comprennent:

UFC sur Fox 5 contre Mike Swick (KO via les coups de poing, Round 2)

UFC 189 contre Tim Means (soumission via un étranglement à guillotine, ronde 1)

UFC 143 contre Chris Cope (TKO via punch, Round 2)

UFC 105 contre James Wilks (TKO via Ground and Pound, Round 3)

UFC 91 contre Ryan Thomas (soumission via le brassard, Round 2)

UFC Fight Night 26 contre Mike Pyle (KO via coups de poing, Round 1)

UFC Fight Night 120 contre Diego Sanchez (KO via elbow, Round 1)

