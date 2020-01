Vidéo UFC Raleigh: Herbert Burns réussit un KO explosif au genou

Comme son frère aîné Gilbert, Herbert Burns est connu pour ses talents de soumission. Lors de ses débuts à l’UFC, il a montré qu’il pouvait aussi craquer.

Burns a récolté un KO au premier tour de l’ancien champion des poids plumes M-1 Nate Landwehr dans le combat préliminaire d’ouverture de l’UFC Raleigh samedi, faisant exploser Landwehr avec un genou à corps droit jusqu’à la mâchoire.

C’était la première victoire par élimination directe pour le Brésilien de 31 ans et la première défaite par élimination directe pour Landwehr.

Plus tôt, il semblait que Burns mettrait Landwehr à l’écart avec un étranglement anaconda, mais Lahdwehr a réussi à se sortir de cette situation et à ramener le combat aux pieds. Il a ensuite fait pression sur Burns contre la clôture et Burns l’a fait payer avec le coup de KO.

Il s’agit de quatre victoires consécutives pour Burns, qui est passé à 10-2 en tant que pro.