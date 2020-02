VIDÉO: Un arbitre de Muay Thai amortit la chute d’un combattant après un KO vicieux

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions négatives autour du jugement et de l’arbitrage dans les sports de combat récemment, un arbitre a changé le récit avec un geste héroïque et désintéressé lors d’un récent combat de Muay Thai.

Au cours du week-end lors d’un événement Muay Hardcore, Nak Muay So Sovarathana a posé un coude féroce qui a envoyé son adversaire Naymar s’écraser vers la toile. L’arbitre Sittichai Ineiad a utilisé son propre corps pour amortir la chute, ce qui aurait pu laisser Naymar rebondir la tête sur la toile.

Découvrez le KO Muay Thai fou et la prise de décision rapide de l’arbitre dans la vidéo ci-dessous, gracieuseté de Beyond Kickboxing sur Twitter:

Donc Sovarathana avec le KO de l’enfer contre Neymar au Muay Hardcore d’aujourd’hui. pic.twitter.com/tBVruqVXEI

La manœuvre rapide de l’arbitre pour rendre la chute de Naymar beaucoup moins violente est considérée comme une bouffée d’air frais après quelques semaines de controverse dans le sport des arts martiaux mixtes.

À l’UFC 247 au début du mois, plusieurs combats sur la carte ont été embourbés dans la controverse en ce qui concerne les tableaux de bord des juges. Dans l’événement principal, Jon Jones a conservé son titre de poids léger avec une victoire unanime sur un match de Dominick Reyes. Bien que le combat devienne un classique instantané, beaucoup de gens pensent que les juges se sont trompés et que Reyes devrait être le champion des poids lourds légers. Un juge a marqué le match 49-46 pour Jones, ce qui semble être le plus gros point de blocage de tous.

En outre, la lutte préliminaire ESPN entre Lauren Murphy et Andrea Lee a vu son lot de prises controversées. Murphy obtiendrait le signe de la décision partagée contre Lee dans un combat où 100% des membres des médias qui l’ont marqué sur les décisions MMA, et plus de 90% des fans, avaient choisi Lee pour gagner la décision.

Lors d’un entretien avec BJPENN.com la semaine dernière, Lee a déclaré qu’elle ferait appel de la décision.

Après quelques semaines controversées, il est agréable de trouver une doublure argentée dans une partie des sports de combat qui a été presque unanimement négative.

Qu’avez-vous pensé de la manœuvre de l’arbitre Sittichai Ineiad pour aider à protéger un combattant de Muay Thai sur le ring?

