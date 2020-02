VIDEO | Un combattant subit une grave blessure au bras au CFFC 81

L’un des arrêts de blessure les plus désagréables que vous verrez dans les arts martiaux mixtes a eu lieu samedi soir dans l’événement principal du CFFC 81.

Le champion des poids plume du CFFC, Pat Sabatini, a vu son bras se tordre lors d’une tentative de soumission méchante du challenger James Gonzalez. Le combat a été forcé d’être arrêté après 46 secondes en raison de la blessure, couronnant Gonzalez en tant que nouveau champion des plumes du CFFC comme vainqueur en raison de la blessure TKO.

Découvrez la vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC Fight Pass.

Les bras ne sont pas censés se plier de cette façon 😰 (via @UFCFightPass) pic.twitter.com/jHCcB9Eus7

– ESPN MMA (@espnmma) 2 février 2020

«Les armes ne sont pas censées se plier de cette façon»

Cette blessure au bras au CFFC est probablement l’une des blessures les plus méchantes que nous ayons vues depuis longtemps dans le MMA. Bien sûr, nous voyons des blessures vraiment horribles finir tout le temps en MMA en raison de la nature violente du sport. Mais celui-ci était particulièrement méchant à regarder en raison de l’angle auquel le bras se plie.

L’année dernière, il y a eu une très grave blessure au bras dans l’organisation Combate Americas lorsqu’un combattant a baissé son bras lors d’une tentative de chelem et l’a cassé. Ce clip n’a pas eu autant de jeu que celui du CFFC parce qu’il n’était pas sur Fight Pass, mais ils étaient tout aussi méchants à regarder.

Beaucoup compareront également cette blessure TKO dans le CFFC à la victoire de Frank Mir sur Pete Williams depuis l’UFC 36 car la technique était similaire. Il y a aussi la célèbre victoire de Mir sur Brise-bras contre Tim Sylvia à l’UFC 48 que certains compareront à cette blessure. Fondamentalement, c’était une très mauvaise blessure et, espérons-le, Sabatini pourra guérir rapidement et retourner dans la cage en acier dès que possible.

Où placez-vous cette blessure au bras sur la liste des pires blessures de tous les temps que vous ayez jamais vues en MMA?