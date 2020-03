Vidéo: un homme de la Floride KO ivre à l’extérieur d’une boîte de nuit … oh, attendez, c’est Mike Perry

La pandémie de coronavirus et le verrouillage du gouvernement qui a suivi ont poussé tout le monde dans le coffre-fort pour faire avancer la chaîne de montage des médias sociaux. Cela comprend le vétéran des poids welters de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) Mike Perry, qui a fièrement affiché son KO à l’extérieur d’une discothèque d’Orlando.

Avec un avertissement pour ces idiots non contrôlés.

«Je partage ma vie avec vous tous, alors s’il vous plaît, croyez si vous avez envie de vous impliquer dans tout ce qui ne vous concerne pas, yo mama, yo papa, yo femme, maris, sœurs, frères, filles, fils, et les grands-mères et les grands-pères peuvent également obtenir ces mains de combattant professionnel, car il est normal de me frapper, mais pas quand je riposte. Vérifiez-vous! “

Heureux de voir Conor McGregor n’est pas le seul à être prêt à frapper des grands-pères.

Perry, âgé de 28 ans (13-6), a abandonné ses deux derniers combats et cinq de ses sept derniers, mais reste un favori des fans de l’UFC, probablement parce que «Platinum» détient 11 victoires à élimination directe en 13 finitions, sans compter son record de combat de rue.