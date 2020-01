Vidéo: Un trésor sauvage de fans de McGregor envahit Las Vegas pour l’UFC 246

Si vous aviez le moindre doute que Conor McGregor commande toujours les masses avant son retour à l’action, la vidéo ci-dessus devrait aider à atténuer toutes les inquiétudes.

McGregor, qui rencontre Donald Cerrone dans le tournoi principal de l’UFC 246, fera sa première apparition dans l’Octogone depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov il y a plus de 15 mois. La longue mise à pied a donné à McGregor le temps dont il avait besoin pour recentrer sa carrière de combattant et faire de 2020 sa meilleure année à ce jour.

La personnalité apaisée de McGregor avant l’UFC 246 amène de nombreuses personnes à se demander si le joueur de 31 ans en a encore. Au lieu de dénigrer «Cowboy» comme il l’a fait pour Khabib et de déchirer des coups personnels à chaque tour, McGregor a adopté une approche plus calculée pour son retour et a essentiellement laissé tous les trash talk à la maison. Ce n’est peut-être pas la décision la plus populaire pour tous les extraordinaires appâts cliquables, mais McGregor a gagné le droit d’entrer dans un combat sans manifester de boeuf artificiel avec un adversaire.

Avec un autre McGregor entrant dans la cage ce week-end dans l’un des combats les plus importants de 2020, de nombreux acteurs du sport se demandent si “Mystic Mac” a toujours l’attraction qu’il a fait il y a seulement 15 mois. McGregor pourra-t-il encore éclipser la barre des 1 000 000 PPV? Les Irlandais emballeront-ils toujours la T-Mobile Arena comme ils l’ont fait par le passé?

Ce sont des questions auxquelles on répondra plus tôt que tard, mais au cas où vous auriez des doutes sur la popularité de McGregor retiré d’une longue mise à pied et d’une perte convaincante pour Khabib, veuillez consulter les séquences vidéo ci-dessus capturées par TMZ Sports. Le nombre de fans fous de McGregor envahissant Las Vegas est toujours aussi grand et tout semble prêt à rouler pour le retour attendu de l’Irlandais.

L’UFC 246 en direct ESPN + PPV de l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, et mettra en vedette des vétérans de l’UFC tels que Anthony Pettis, Holly Holm et Raquel Pennington.

