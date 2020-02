VIDEO | Weili Zhang s’entraîne avec la légende du Muay Thai Saenchai

Au milieu de la propagation effrénée du Coronavirus dominant, le champion chinois de poids de paille UFC Weili Zhang a déplacé son entraînement de sa Chine natale à Bangkok, en Thaïlande.

À Bangkok, Zhang a croisé une légende absolue à Saenchai, largement considéré comme l’un des plus grands combattants de Muay Thai de tous les temps – et certainement l’un des plus flashy.

Bien qu’il soit peu probable que Zhang fasse trop de travail avec Saenchai alors qu’elle se prépare à défendre son titre UFC contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248, elle a eu quelques tours de sparring avec la légende thaïlandaise, et c’est un spectacle à voir.

Découvrez ci-dessous quelques extraits de leur travail ensemble, publiés sur les comptes Instagram de la paire.

“Apprendre de la 🐐 @ saenchaithailand en Thaïlande”, a écrit Zhang dans la légende de l’un de ses messages. “Restez fort Wuhai, ce combat est pour vous les gars.”

“Merci maître @saenchaithailand de m’avoir tant appris!”, A ajouté Zhang.

“Aujourd’hui, je me suis beaucoup amusé à me battre avec @zhangweilimma”, a écrit Saenchai à Zhang. “Bonne chance à bientôt le 7 mars!”

Weili Zhang a remporté le titre UFC des poids paille l’été dernier, lorsqu’elle a propulsé Jessica Andrade à une victoire TKO en moins d’une minute, devenant ainsi la première championne chinoise de l’histoire de l’UFC. Jedrzejczyk, une ancienne championne en titre à plusieurs reprises, est probablement l’épreuve la plus difficile de sa carrière.

Saenchai, quant à lui, a maintenant 39 ans et est retiré du Muay Thai de haut niveau, mais parcourt toujours le monde pour les matchs. Le champion du Lumpinee décoré a récemment remporté une victoire lors d’un événement Yokkao en Italie, et sera probablement de retour sur le ring ailleurs bientôt.

