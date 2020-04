Vidéo: What the Heck: Episode 4 avec Frankie Edgar, Dominick Reyes, Alexander Hernandez, Laura Sanko et Gilbert Burns

Dans l’épisode de cette semaine de What the Heck, le poids léger de l’UFC Alexander Hernandez (4:43) discute de l’annulation de l’événement UFC 249 initialement prévu le 18 avril, des montagnes russes pour y arriver avec plusieurs adversaires et emplacements, contractant éventuellement le coronavirus et pourquoi il a choisi de ne pas concourir le 9 mai.

Dominick Reyes (27:49) parle de son ascension rapide dans la division des poids lourds légers, de son incroyable bataille avec Jon Jones à l’UFC 247, des derniers problèmes de Jones avec la loi, du paysage à 205 et de savoir s’il serait intéressé ou non par un potentiel combat de titre intérimaire avec Jan Blachowicz.

Gilbert Burns (46:02), candidat au poids welter en plein essor, révèle que Tyron Woodley a refusé une opportunité de l’affronter à l’UFC 249 le 9 mai, pourquoi il n’a pas l’intention de l’appeler plus loin, quels combats l’intéressent, la genèse de sa page Twitter populaire et la raison pour laquelle il a tiré sur Ben Askren.

La journaliste de l’UFC Laura Sanko (1:11:04) revient à l’émission et détaille un incident malheureux à son domicile le dimanche de Pâques. Elle discute également des nombreux changements qui se sont produits au cours des deux dernières semaines avec le calendrier de l’UFC, à quel point ses réflexions sur le prochain combat entre Tony Ferguson et Justin Gaethje ont changé et comment elle perçoit le combat pour le titre des poids coq entre Henry Cejudo et Dominick Cruz .

L’ancien champion des poids légers de l’UFC Frankie Edgar (1:37:24) revient sur le 10e anniversaire de la défaite de BJ Penn à l’UFC 112 pour remporter le titre, discute d’une tornade frappant son quartier plus tôt cette semaine, ce qu’il a retiré de son dernier combat contre Le coréen Zombie et prévoit toujours de descendre à 135 livres.