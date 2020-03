VIDEO | Yoel Romero délivre un message terrifiant mais inspirant avant l’UFC 248

Image via @ufc sur Instagram

Yoel Romero est clairement amplifié pour son prochain combat pour le titre des poids moyens avec Israel Adesanya à l’UFC 248.

En plus de paraître dans un état remarquable, «Le soldat de Dieu» est également mentalement préparé à donner à «Stylebender» sa première perte de carrière lors de l’événement de ce samedi à Las Vegas.

Yoel Romero a récemment rencontré ESPN où il a livré le message terrifiant et inspirant suivant avant l’UFC 248.

Seul @YoelRomeroMMA pourrait être à la fois terrifiant et inspirant 😨 # UFC248 (via @Phil_Sports) pic.twitter.com/6E0SRIEscD

– ESPN MMA (@espnmma) 6 mars 2020

”Muhammad (Ali) avait la meilleure défense du poids lourd (division). Les meilleurs coups, dans le poids lourd (division). Mais… homme plus petit, boxe sale… Il l’a battu une fois. » Yoel Romero a expliqué. «Tout est possible dans votre vie quand vous y croyez! Quand on y croit, tout est possible. Tu as deux mains comme moi. Tout est possible. Aller. Allez le prendre. Tout ce que vous voulez faire. “

Yoel Romero participera au combat pour le titre en tête d’affiche de samedi sur un steak perdant de deux combats. Le Cubain fait face à des pertes de décision consécutives face aux vedettes de la division, Robert Whittaker et Paulo Costa, respectivement.

Israel Adesanya est actuellement considéré comme le favori des paris sur Romero à l’UFC 248, mais tous les pros ne sont pas du côté des cotes.

Yoel Romero cherchera probablement à utiliser sa lutte et sa boxe sale pour éviter de se heurter tête à tête avec le combattant plus grand et plus long à Adesanya.

Malgré ses inconvénients de portée, Romero est confiant qu’il remportera l’or à l’UFC par élimination directe samedi soir à Las Vegas.

Cela dit, il y a eu une tonne de respect entre les têtes d’affiche de l’UFC 248 avant le concours de ce week-end.

Adesanya a récemment suggéré qu’il avait besoin d’une victoire sur Romero pour garantir son héritage.

Pensez-vous que Yoel Romero va bouleverser Israel Adesanya à l’UFC 248 et devenir le nouveau champion des promotions des poids moyens du monde? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 5 mars 2020