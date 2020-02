VIDEO | Yoshihiro Akiyama ramasse le moulinet KO à ONE: King of the Jungle

Image via ONE Championship

Yoshihiro Akiyama a remporté une incroyable victoire par élimination directe lors de la carte ONE: King of the Jungle de vendredi à Singapour.

Akiyama est apparu sur la carte principale de l’événement, combattant l’Egyptien Sherif Mohamed dans un rebut de 185 livres.

Le combat était de loin la plus grande opportunité de Mohamed, et il a cherché à en profiter au plus tôt. Dès l’ouverture de la cloche, l’Egyptien fonça vers l’avant, bombardant Akiyama d’artillerie à longue portée. Alors que certaines de ces attaques ont atterri, Akiyama a gardé son sang-froid, retournant progressivement le feu avec des contre-coups et des coups de pied.

Alors que le premier round s’épuisait, Mohamed, très musclé, a commencé à ralentir. C’est à ce moment-là qu’Akiyama a porté le coup de grâce. Un crochet droit grésillant envoya son ennemi caresser la toile dans un tas inconscient.

Voir cette victoire éliminatoire destructrice de Yoshihiro Akiyama ci-dessous:

La légende des arts martiaux Yoshihiro Akiyama 🇯🇵🇰🇷 dépose Sherif Mohamed 🇪🇬 avec un crochet droit DEVASTATING pour le KO du premier tour! @akiyamayoshihir #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/ywi6gbWPKa

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

À la suite de cette victoire, Akiyama à la voix douce a appelé à un événement de championnat ONE en Corée du Sud – quelque chose que la promotion visait depuis un certain temps mais n’a pas encore été réalisé.

Akiyama, d’origine japonaise-coréenne, a déjà évoqué son désir d’aider la prochaine génération de combattants coréens.

“En Corée en ce moment, il y a des athlètes affamés qui ne sont pas encore populaires qui méritent une chance”, a déclaré Akiyama à BJPENN.com en juin 2019, quelques jours avant ses débuts au championnat ONE. «En représentant très bien la Corée, j’espère que ONE Championship ira en Corée, organisera un très grand événement, et que les athlètes coréens méritants pourront également se battre pour ONE Championship. J’espère que je pourrai les aider. »

Avec sa victoire sur Mohamed, Yoshihiro Akiyama s’améliore à 1-1 en ONE Championship, après avoir perdu une décision serrée face à l’ancien challenger Agilan Thani lors de ses débuts avec la promotion. Le vétéran de 44 ans bien-aimé est maintenant 15-7 dans l’ensemble.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.