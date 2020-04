Vidéo: Zabit Magomedsharipov de l’UFC s’entraine avec une chèvre pour rester occupé pendant le verrouillage de COVID-19

Avec la pandémie de coronavirus fermant la plupart du monde du sport, les combattants MMA ont été obligés d’adapter leur entraînement et d’incorporer de nouvelles méthodes dans les routines quotidiennes.

Certains ont transformé des sous-sols en laboratoires MMA, d’autres ont utilisé du matériel de gymnastique pour afficher des compétences acrobatiques étrangement divertissantes. Certains ont même révélé des routines secrètes de traction et des pompes à une main.

Pour faire face à Zabit Magomedsharipov, un concurrent poids plume de l’UFC, adapter sa formation à l’épidémie de COVID-19 en cours signifie se battre avec une chèvre à cornes pointues. Tout comme Khabib Nurmagomedov s’est entraîné avec des ours dans le passé, “ZaBeast” se tourne vers le règne animal en son temps de besoin.

La courte vidéo peut être vue ci-dessous avec la permission d’Instagram de Zabit:

Peut-être que cela aidera les problèmes cardio de Zabit.

Magomedsharipov, 29 ans, a pris d’assaut la division de 145 livres de l’UFC depuis son arrivée en 2017. L’imposant combattant russe a produit un record invaincu de 6-0 pendant cette période, y compris quatre bonus après combat, trois soumissions et des victoires des vétérans comme Jeremy Stephens et Calvin Kattar. En conséquence, Zabit est devenu l’un des combattants les plus difficiles à affronter au niveau des poids plumes et figure sur une courte liste de prétendants de haut niveau entrant dans la seconde moitié de 2020.

Lorsqu’il reviendra à l’intérieur de l’Octogone plus tard cette année, les fans de combat découvriront si la formation peu orthodoxe de Zabit pendant le verrouillage du COVID-19 a porté ses fruits.