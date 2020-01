Vidéos: les régiments d’entraînement UFC 249 de Tony Ferguson sont à la fois étranges et impressionnants

Tony Ferguson se prépare pour le plus grand combat de sa vie, alors que le vétéran de 35 ans se prépare pour un affrontement tant attendu avec le champion invaincu des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249 en avril.

Alors que Ferguson a remporté ses 12 derniers voyages dans l’Octogone, “El Cucuy” entrera dans son combat pour le titre avec Khabib comme l’opprimé des paris. On ne peut pas blâmer les cotes pour cela car Nurmagomedov est un champion invaincu qui n’a perdu qu’un seul tour à l’intérieur de la cage.

Avant son premier tir sur le titre incontesté de 155 livres de l’UFC, Ferguson adopte toutes les techniques d’entraînement qui pourraient lui donner un avantage sur «Eagle». Nous avons vu Ferguson plonger sous des lasers comme Katherine Zeta-Jones dans le passé, mais ses régiments pour l’UFC 249 ont atteint un niveau record de bizarrerie et de génialité.

De lancer des balles rapides sur un pneu à faire des flips sur un sac de boxe, Ferguson livre tout. Découvrez ses dernières vidéos de formation ci-dessous (toutes gracieuseté d’Instagram).

Alors que certains pourraient se moquer des séances d’entraînement peu orthodoxes de Ferguson, “El Cucuy” doit probablement faire tout son possible pour bouleverser Khabib plus tard cette année et prouver qu’il est le meilleur poids léger au monde, et peut-être jamais. Heureux de voir qu’il travaille comme toujours.

L’UFC 249 sortira le 18 avril en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, New York, car ce sera la cinquième fois que Ferguson doit combattre Khabib.

Pour plus d’informations sur les cartes de combat UFC 249, cliquez sur ici.