Vidéos | Top 5 des soumissions: UFC 1 – UFC 10

Découvrez les vidéos des cinq meilleures soumissions des premiers jours de l’UFC, de l’UFC 1 à l’UFC 10, mettant en vedette le légendaire expert BJJ Royce Gracie.

Dans notre dernière série ici, sur BJPenn.com, «Top 5 des soumissions», nous examinons les soumissions les plus meurtrières des 10 premiers événements de l’UFC. Toutes les soumissions ont eu lieu entre 1993 et ​​1996, et elles sont toujours solides plus de 25 ans plus tard. Gardez à l’esprit qu’il existe de nombreuses autres propositions qui méritent d’être répertoriées, mais nous n’avons dû en choisir que cinq. Jetez un œil à notre liste des cinq premiers ci-dessous.

UFC 1: Royce Gracie bat. Gerard Gordeau via soumission, 1:44

Soyons honnêtes ici. Royce Gracie aurait pu facilement tenir les cinq places sur cette liste, mais nous voulions faire bouger les choses et présenter d’autres soumissions que les fans n’avaient peut-être pas vues auparavant. Mais bien sûr, Gracie appartient à cette liste, et sans doute sa soumission la plus importante était son étranglement à nu sur Gerard Gordeau en finale de l’UFC 1. Après avoir étouffé Art Jimmerson et Ken Shamrock lors des deux premiers tours, Shamrock a pu terminer Gordeau en finale et prouver que le jiu-jitsu brésilien était le meilleur style d’arts martiaux à l’époque. C’est Gracie qui a présenté le monde au BJJ à l’UFC 1 et 27 ans plus tard, la discipline est toujours parmi les plus importantes dans le sport des arts martiaux mixtes.

UFC 2: Johnny Rhodes bat. Fred Ettish via bulldog starter, 3:07

L’une des soumissions les moins connues de cette liste, regardez Johnny Rhodes taper Fred Ettish avec un étrangleur de bouledogue dans les quarts de finale de l’UFC 2. Les étranglements de bouledogue sont encore quelque peu rares au plus haut niveau du sport et Rhodes est l’homme qui a été le premier à le retirer. C’était une soumission brutale et a décroché une place pour Rhodes en demi-finale, bien qu’il ait finalement perdu contre Patrick Smith, qui a perdu contre Gracie en finale de l’UFC 2.

UFC 5: Dan Severn bat. Paul Beneteau via keylock, 3:01

Aucune liste des meilleurs UFC ne serait complète sans le grand Dan Severn. À l’UFC 5, il a pu terminer Dave Beneteau avec un verrou pour gagner le tournoi. Severn est devenu l’un des grapplers les plus réussis de l’histoire des arts martiaux mixtes, et remporter ce tournoi a été l’une des plus grandes réalisations de sa carrière légendaire.

UFC 7: Remco Pardoel bat. Ryan Parker via l’étranglement de revers, 3:05

Un autre étranglement que vous n’avez peut-être pas vu présente Remco Pardoel finir Ryan Parker avec un étranglement de revers à l’UFC 7. Gracie avait déjà marqué une soumission d’étouffement de revers à l’UFC 2, mais voir un autre homme marquer une soumission en utilisant le gi était vraiment quelque chose de spécial. Le gi n’est plus autorisé dans les arts martiaux mixtes selon les règles unifiées, mais c’était un outil important pour les grapplers dans les premiers jours et c’est un exemple de son utilisation correcte.

UFC 8: Ken Shamrock bat. Kimo Leopoldo via kneebar, 4:24

Et enfin, nous devons avoir Ken Shamrock sur cette liste pour sa victoire sur son collègue Kimo Leopoldo à l’UFC 8. Deux des plus grandes stars des premiers jours de l’UFC, Shamrock a combattu Leopoldo a rencontré un superfight avec Shamrock marquant une soumission de genou pour prouver au monde qu’il était l’un des meilleurs artistes martiaux. Il descend toujours comme l’une des meilleures victoires de sa légendaire carrière au Temple de la renommée pour Shamrock.

Quelle est votre soumission préférée de l’UFC 1 à l’UFC 10?