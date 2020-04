Vidéos | Top 5 des soumissions: UFC 11 – UFC 20

Découvrez les vidéos des cinq meilleures soumissions de l’UFC 11 à l’UFC 20, mettant en vedette le légendaire Temple de la renommée de l’UFC, Kazushi Sakuraba.

Dans notre dernière série ici sur BJPenn.com «Top 5 des soumissions», nous examinons les soumissions les plus meurtrières du deuxième bloc d’événements de l’UFC. Ces tapouts de 1997 à 1999, qui présentent de nombreux futurs Hall of Famers de l’UFC, résistent encore plus de 20 ans plus tard. Gardez à l’esprit qu’il existe de nombreuses autres propositions qui méritent d’être répertoriées, mais nous n’avons dû en choisir que cinq. Jetez un œil à notre liste des cinq premiers ci-dessous.

UFC 13: Guy Mezger bat. Tito Ortiz via starter à guillotine, 3h00

Lors de l’UFC 13 en mai 1997, nous avons assisté aux débuts MMA de non pas un, mais deux futurs Hall of Famers de l’UFC. L’un d’eux était Tito Ortiz, qui a participé au tournoi léger de la promotion. Bien sûr, à l’époque, il n’y avait pas de règles unifiées de MMA, donc le poids léger n’était pas de 155 livres. C’était en fait 200 livres et moins, que l’Ortiz de 22 ans pesait. Dans son tout premier combat MMA, Ortiz a terminé Wes Albritton en seulement 31 secondes via TKO pour se qualifier pour la finale du tournoi contre Guy Mezger, qui était l’un des meilleurs combattants du jeu à l’époque. Bien qu’Ortiz ait continué à avoir une carrière supérieure, il a perdu cette nuit-là contre Mezger, se faisant étouffer par un étranglement à guillotine alors que Mezger revendiquait la couronne du tournoi léger.

UFC 13: Randy Couture bat. Tony Halme via un étranglement à l’arrière, 1:00

Toujours à l’UFC 13, un autre futur Temple de la renommée de l’UFC a fait ses débuts en MMA alors que Randy Couture participait à la division des poids lourds. Encore une fois, il n’y avait pas de règles unifiées à l’époque et la limite de poids pour les poids lourds a été fixée à 200 livres. Dans son tout premier combat contre le MMA, Couture, âgé de 34 ans, a étouffé Tony Halme en seulement une minute. Il a ensuite terminé Steven Graham par TKO pour remporter le tournoi des poids lourds de l’UFC 13, son premier des nombreux titres de champion au cours de sa carrière légendaire.

UFC 14: Mark Kerr bat. Dan Bobish via le menton à l’œil, 1:38

À l’UFC 14 en juillet 1997, la scène nord-américaine du MMA a eu son premier goût de «The Smashing Machine» Mark Kerr, qui avait remporté le championnat du monde Vale Tudo quelques mois auparavant. Un spécimen absolu d’un homme, Kerr a éliminé Moti Horenstein au premier tour du tournoi des poids lourds avant de passer à la finale contre Dan Bobish. Dans une soumission que vous ne voyez plus, Kerr a pu forcer la soumission de Bobish alors qu’il mettait son menton dans l’œil et appuyait. C’était la première des victoires consécutives du tournoi UFC pour Kerr, qui a également remporté le tournoi poids lourd UFC 15.

UFC Ultimate Japan: Kazushi Sakuraba bat. Marcus Silveira via brassard, 3:44

À l’UFC Ultimate Japan en décembre 2017, nous avons pu voir un jeune Kazushi Sakuraba faire ses débuts à l’UFC dans son deuxième combat professionnel. Bien qu’il ait perdu contre Kimo Leopoldo lors de ses débuts en MMA en 1996, Sakuraba avait encore un peu de battage médiatique autour de lui comme l’un des meilleurs espoirs du MMA au Japon. À l’UFC Ultimate Japan, Sakuraba a affronté Marcus “Conan” Silveira dans le tournoi des poids lourds. L’arbitre John McCarthy a incorrectement appelé un arrêt prématuré du combat, mais à l’époque les règles étaient très différentes et ils avaient essentiellement un match revanche la même nuit. Cette fois, Sakuraba a pu terminer Silveira avec un brassard pour remporter le tournoi des poids lourds UFC Ultimate Japan, le premier de nombreuses distinctions dans l’incroyable carrière du futur Temple de la renommée UFC Sakuraba.

UFC 19: Jeremy Horn bat. Chuck Liddell via étranglement bras-triangle, 15:00

À l’UFC 19 en mars 1999, Jeremy Horn a affronté Chuck Liddell dans une bataille de futures légendes du sport. Alors que Liddell continuerait d’avoir une carrière au Temple de la renommée et deviendrait l’un des plus grands noms du MMA, c’est Horn qui a pris le dessus sur Liddel à l’UFC 19, car Horn a réussi à étouffer Liddell inconscient pour la plus grande victoire de son carrière. Des années plus tard, Liddell a réussi à se venger en éliminant Horn à l’UFC 54.

Quelle est votre soumission préférée de l’UFC 11 à l’UFC 20?

Voir les versements précédents de cette série: UFC 1 – UFC 10.